شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أبطال يحملون أكثر من جنسية ويلعبون باسم مصر.. جيانا فاروق اتظلمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الكاراتيه من الاتحادات التى تحتل مكانة عالمية فى ظل النتائج التى يتم تحقيقها فى البطولات، ودائمًا يتصدر أبطاله التصنيف العالمى.

وأضاف صبحى أن جيانا فاروق بطلة الكاراتيه تعرضت للظلم فى أولمبياد طوكيو تحكيميًا وهو ما حرمها من ذهبية أو فضية واكتفت بالبرونزية.

وقال صبحى إن القيادة السياسية تدعم الرياضيين ولا تمر مناسبة إلا ويتحدث الرئيس عن الرياضة وأهميتها.

وأشار وزير الرياضة إلى أن هناك لاعبين يحملون أكثر من جنسية بجانب الجنسية المصرية ولكنهم يلعبون باسم مصر، ويرفعون علم مصر فى البطولات مثل فريدة عثمان وساندرا سمير ومحمد حمزة ويوسف حميدة وغيرهم الكثير.