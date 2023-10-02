شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: المصريون يبذلون قصارى جهدهم فى البطولات.. وباخ طالب الرئيس باستضافة أولمبياد 2036 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن اللاعبين المصريين يبذلون قصارى جهدهم فى البطولات لتحقيق أفضل نتائج ورفع علم مصر فى المحافل الدولية.

وقال حطب فى المؤتمر الصحفي الخاص بدعم الأبطال الرياضيين، أن انتماء الرياضيين للوطن لا يضاهيه أى أموال.

وكشف حطب عن أن توماس باخ رئيس الأولمبية الدولية خلال زيارته لمصر طلب من الرئيس السيسى استضافة أولمبياد 2036 فى ظل قدرة مصر على استضافة أى حدث رياضى والبنية التحتية الإنشائية التى تملكها مصر .