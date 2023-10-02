شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من نجم مانشستر يونايتد قبل مواجهة جالطة سراي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام رافائيل فاران لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على مواجهة جالطة سراي، في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة جالطة سراي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء.

وتحدث فاران خلال المؤتمر الصحفي: اعتقد أن لدينا القدرة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لدينا لاعبين مميزين.

وأضاف: المنافسة صعبة مع جميع الفرق، لكن لدينا فريق يمتلك كل الإمكانيات المطلوبة، مع عقلية احترافية جيدة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع بعض التحسين لأنك تواجه أفضل اللاعبين في العالم.

وأشار عن نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي: يجب أن تكون فعالًا وحاسمًا في المباريات، علينا أن نكون أفضل في مواجهة مرمى الخصم، لتسجيل الأهداف من أجل الفوز بالألقاب.