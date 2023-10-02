فانتازي.. انخفاض سعر مدافع مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم تغير طفيف في أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تتغير أسعار بعضهم ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 2 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دينيس فرانكي (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني.