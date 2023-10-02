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فانتازي.. انخفاض سعر مدافع مانشستر سيتي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم تغير طفيف في أسعار لاعبي فانتازي ، حيث تتغير أسعار بعضهم ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 2 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ماتي كاش (أستون فيلا) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دينيس فرانكي (بيرنلي) 3.9 مليون جنيه إسترليني.
جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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