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مجموعة الاتحاد.. القوة الجوية يفوز على اجمك إف سي في دوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق القوة الجوية الفوز على اجمك إف سي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال آسيا.

سجل علي جاسم الهدف الأول للقوة الجوية في الدقيقة الثانية بالمباراة، ثم أحرز سنجر تورسونوف الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، بعدها سجل سياوش حاق نظري هدف تقليص الفارق لصالح اجمك إف سي في الدقيقة 81.

احتل القوة الجولة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي اجمك إف سي في المركز الرابع، دون نقاط.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم اتحاد جدة السعودي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 3 نقاط.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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