تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزير الرياضة يخصص راتب شهري لهؤلاء اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تخصيص راتب شهري للمميزين من الأبطال الرياضيين، خلال لقائه مع لاعبي المنتخبات الوطنية المختلفة، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصا على أبنائنا الأبطال في مختلف الرياضات.

كما أعلن وزير الشباب والرياضة زيادة المكافآت المالية للأبطال في البطولات الأفريقية والعالمية ودورات الألعاب الأولمبية.

وأشار صبحي إلى أنه سيتم رفع قيمة المكافآت المالية وربط الحد الأقصى بالإنجاز الذي يحققه اللاعب على مستوى البطولات الأفريقية والعالمية ودورات الألعاب الأولمبية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن زيادة لائحة التكريم والمكافأة سيتم تطبيقه على الأبطال الأولمبيين والبارالمبية.