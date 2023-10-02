"اللي مش عارف قيمة النادي مالوش مكان".. مدرب الزمالك يكشف حقيقة اعتذار محمود علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك، حقيقة اعتذار محمود علاء لاعب الفريق، على خلفية ما حدث في المران وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

قال مدحت عبد الهادي خلال تصريحات إذاعية: كل ما يثار بشأن اعتذار محمود علاء للجهاز الفني واللاعبين غير صحيح، ولم يتحدث مع الجهاز الفني بعد لقاء أرتا سولار من الأساس.

وأضاف "عبدالهادي": العقوبة الموقعة على محمود علاء مستمرة، وسوف يستمر في التدريب منفردا، لمدة أسبوعين حتى نهاية العقوبة.

وأوضح: طبقنا اللائحة المالية ضد اللاعب، والتدريب منفردا جاء قرار من الجهاز الفني بقيادة أوسوريو، ويسري ذلك على أي لاعب يخرج عن النص.

وأتم تصريحاته: لاعبو الزمالك يحاولوا حاليا تقديم كل شيء، واللي مش عارف قيمة النادي ملوش مكان بينا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو، قرر توقيع عقوبة على محمود علاء قيمتها 250 ألف جنيه، وخوضه المران بشكل منفرد لمدة أسبوعين، على خلفية اعتراضه خلال المران وتلفظه بشكل خارج.