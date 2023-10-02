لامين يامال يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انضم يامال لامين لقائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة بورتو، بعد غد، في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

أصبح يامال ثاني أصغر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا، عقب مشاركته كبديلًا في مباراة ريال أنتويرب بالجولة الأولى.

جاء يامال في المركز الثاني كأصغر اللاعبين في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الألماني يوسوفا موكوكو، لاعب بروسيا دورتموند، ويسبق النيجيري سيلستين بابايارو.

يذكر أن برشلونة حقق الفوز على ريال أنتويرب بنتيجة 5-0، في منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.