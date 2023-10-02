عبد الرزاق حمد الله يقود هجوم الاتحاد في دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الاتحاد السعودي سباهان الإيراني، اليوم في السابعة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

أعلن نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد تشكيل الفريق كالآتي: عبد الله المعيوف، حسن كادش، عمر هوساوي، مدالله العليان، مهند الشنقيطي، فابينيو ،نجولو كانتي، أحمد بامسعود، كورنادو، رومارينهو، عبد الرزاق حمد الله.

يتواجد على مقاعد بدلاء الاتحاد الآتي: سلطان الفرحان، مروان الصحفي، سويلم المنهالي، فرحة الشمراني، طلال حجي، هارون كمارا، صالح العمري، أسامة المرمش.

يذكر أن الاتحاد السعودي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، برصيد 3 نقاط.