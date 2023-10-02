فانتازي.. تين هاج يؤكد خضوع مارتينيز لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أكد إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة جالاتا سراي في دوري الأبطال، خضوع المدافع الأرجنتيني مارتينيز إلى عملية جراحية.

وقال تين هاج: "تعرض مانشستر يونايتد لضربة جديدة بسبب الإصابة، مع التأكد أن قلب الدفاع ليساندرو مارتينيز سيخضع لعملية جراحية أخرى بسبب "تضاعف" إصابة القدم".

وأصيب مارتينيز بكسر في مشط القدم لأول مرة خلال مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي في أبريل الماضي أمام إشبيلية، وبعد إجراء عملية جراحية عاد للمشاركة في الموسم التحضيري.

وشارك اللاعب الأرجنتيني كأساسي في أول أربع مباريات ليونايتد في الدوري الإنجليزي، قبل أن يعاني من تضاعفات في الإصابة أمام أرسنال الشهر الماضي.

وأضاف المدرب: "أستطيع أن أؤكد نعم، سيتعين على مارتينيز الخضوع لعملية جراحية".

وواصل: "هذه أخبار حزينة ومخيبة للآمال، عليه أن يكرر نفس العملية وأنا آسف حقًا له، الآن عليه أن يكون قويا وأنا متأكد أنه سيفعل ذلك".

واختتم إريك: "الفريق سيفتقده حقا، وكما تعلمون لدينا الكثير من الإصابات، لذلك يتعين علينا دائمًا التعامل مع هذه المشاكل كفريق واحد".

حتى الآن هذا الموسم، تم استبعاد 16 لاعبًا من يونايتد بسبب الإصابة أو المرض، وكان مارتينيز واحدًا من خمسة مدافعين غابوا عن المباراة التي خسرها الفريق يوم السبت على أرضه أمام كريستال بالاس.

ويغيب الظهير الأيسر لوك شو وسيرجيو ريجيلون وتيريل مالاسيا عن الملاعب، بالإضافة إلى الظهير الأيمن آرون وان بيساكا.