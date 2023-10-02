غياب المهاجم وجاهزية رضا سليم.. موقف مصابي الأهلي من مواجهة إنبي بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل، في بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

ويعمل النادي الأهلي على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة خلال هذه المباراة، وتحديدا الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية أمام سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن المغربي رضا سليم أصبح جاهز بشكل تام للمشاركة مع الأهلي في مواجهة إنبي، وينتظر قرار السويسري كولر المدير الفني للفريق من أجل المشاركة.

أوضح المصدر، أن الفرنسي أنتوني موديست، انتهى من تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع له، وأصبح جاهز للمشاركة في المواجهة المقبلة، وفقا لرؤية المدير الفني.

وأضاف المصدر: تأكد غياب المهاجم صلاح محسن عن المباراة بسبب الإصابة، ونفس الأمر للثلاثي كريم نيدفيد ومحمود متولي وعمرو السولية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح مؤخرا، في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب سان جورج الإثيوبي، بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة 7\0.