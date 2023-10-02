شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يحقق فوزه الأول على حساب مصر المقاصة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السكة الحديد في الفوز خارج ملعبه على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد جمال في الدقيقة 4 من عمر اللقاء الذى أقيم على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد السكة الحديد إلى 4 نقاط بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام لافيينا سلبيا، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند صفر من النقاط لسابق خسارتها في الجولة الأولى أمام وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد جنش

الدفاع: عبد الرحمن زين، حمادة فاروق، يحيى زكريا، عبد الكريم مصطفى

الوسط: مهند بكرى، آدم وجيه، إسلام عبدالنبى، يوسف عطاى

الهجوم: أحمد رأفت، كريم ببا

بينما جاء تشكيل السكة الحديد كالتالى:

حراسة المرمى: يوسف رحومة

الدفاع: مصطفى عبد الوهاب، باسم عادل، عبد الله جمعة، بهاء مجدى

الوسط: أحمد ربيع، محمد جمال، محمد أشرف، محمد نادى

الهجوم: محمود عبد العاطى، جون أفرى