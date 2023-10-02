شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم النجوم بهدفين نظيفين ويحقق أول ثلاث نقاط بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق أسوان الفوز على النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما باستاد أسوان الرياضى ضمن فعاليات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

أحرز هدفى زهرة الجنوب جابر سالم وبيبو ليرتفع رصيد الفائز إلى 3 نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام بتروجت بهدفين نظيفين، بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطة وحيدة حققها من التعادل في الأسبوع الأول على ملعبه أمام مكادى سلبيا.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، عبدالرحمن عبد النبى، أحمد كاستيلو، أحمد أيمن

الوسط: مروان عباس، مصطفى عبد الرسول، محمد مرسى، حسام عرفات، جدو

الهجوم: عمر سعودى

بينما جاء تشكيل النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: وليد توفيق

الدفاع: أحمد أيمن، جاليجرست، كمال صبحى، حازم إبراهيم

الوسط: زياد سليمان، أحمد دبش، عبد الله بودا، مصطفى جمال

الهجوم: محمد جولدى، محمد همام