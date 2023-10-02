شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي موعد سفر البعثة الحمراء إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري في افتتاح بطولة دوري أفريقيا لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة مؤخرًا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 17 أكتوبر، قبل 72 ساعة من موعد مباراته ضد سيمبا، من أجل التحضير الجيد للمباراة والتعود على الأجواء في تنزانيا قبل خوض المباراة الصعبة أمام بطل تنزانيا.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، قبل أن يواجه الإسماعيلي يوم 8 أكتوبر في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على سفر الثنائى خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى بالفريق لتنزانيا قبل سفر البعثة الرسمية بـ48 ساعة من أجل إنهاء كل الترتيبات من حجز الفنادق وملاعب التدريب لتسهيل مهمة فريق الكرة أثناء تواجده هناك استعدادًا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى.

بدأ الجهاز الإدارى للنادى الأهلى فى إجراءات استخراج تأشيرة السفر لتنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.