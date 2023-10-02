شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو لـ الخليج 365: عمرو وردة يرغب في العودة للمنتخب.. وهناك تربص بموهبته والان مع تفاصيل الخبر
وقال عاطف حنفي في تصريحات لـ"الخليج 365": "هناك حالة تربص بموهبة عمرو وردة، لكننا نثق في قدراته وأن أحد أهم المواهب في الكرة المصرية، ونثق أنه سينافس على أفضل لاعب وأفضل هداف في الموسم الذي انطلق قبل أسبوعين".
وأوضح مدير الكرة بنادي فاركو: "عمرو وردة لاعب ملتزم ومنضبط في التدريبات، ويرغب أن تكون تجربته مع فاركو إعادة اكتشاف لموهبته الكبيرة، والعودة من خلالها لصفوف المنتخب الوطني، اللاعب يمتلك خبرات أكثر من 10 أعوام في الاحتراف ولديه شغف كبير لتقديم أفضل مستوياته في الدوري المصري".
وخسر فاركو مباراتين على التوالي في انطلاقة مشواره بالدوري، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام مودرن فيوتشر، وخسر في اللقاء الثاني من المصري البورسعيدي في اللقاء الذي صاحبه جدل كبير حول القرارات التحكيمية.
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