شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو لـ الخليج 365: عمرو وردة يرغب في العودة للمنتخب.. وهناك تربص بموهبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عاطف حنفى، مدير الكرة بنادي فاركو، بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها عمرو وردة مهاجم الفريق الجديد، موضحًا أنه تابع موهبة عمرو وردة وهو في سن 16 عامًا بنادي سبورتنج ووقتها كان اللاعب قريبًا من الانتقال لسموحة قبل أن يتم انضمامه للأهلى ومن ثم خوض تجاربه في الاحتراف.

وقال عاطف حنفي في تصريحات لـ"الخليج 365": "هناك حالة تربص بموهبة عمرو وردة، لكننا نثق في قدراته وأن أحد أهم المواهب في الكرة المصرية، ونثق أنه سينافس على أفضل لاعب وأفضل هداف في الموسم الذي انطلق قبل أسبوعين".

وأوضح مدير الكرة بنادي فاركو: "عمرو وردة لاعب ملتزم ومنضبط في التدريبات، ويرغب أن تكون تجربته مع فاركو إعادة اكتشاف لموهبته الكبيرة، والعودة من خلالها لصفوف المنتخب الوطني، اللاعب يمتلك خبرات أكثر من 10 أعوام في الاحتراف ولديه شغف كبير لتقديم أفضل مستوياته في الدوري المصري".

وخسر فاركو مباراتين على التوالي في انطلاقة مشواره بالدوري، حيث تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام مودرن فيوتشر، وخسر في اللقاء الثاني من المصري البورسعيدي في اللقاء الذي صاحبه جدل كبير حول القرارات التحكيمية.

ويستعد فاركو لمواجهة سيراميكا في الجولة الثالثة من الدوري، وهو اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، وهي المواجهة التي يعول عليها المدرب البرتغالي برونو رومارو على تصحيح المسار ومغادرة قاع الدوري.