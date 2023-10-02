شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين أسوان والنجوم بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين أسوان والنجوم، في المباراة المقامة بينهما على استاد أسوان الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وشهد الشوط الأول سجالاً بين أسوان والنجوم، وأهدر محمد ناجى جدو وعمر سعودى أكثر من فرصة لأسوان، بينما اعتمد النجوم على الهجمات المرتدة ولكن تألق الحارس إسلام سليمان حال دون تسجيل الهدف الأول للضيف في أكثر من لقطة.

وجاء تشكيل أسوان لمواجهة النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: إسلام سليمان

الدفاع: أحمد بلية، عبدالرحمن عبد النبى، أحمد كاستيلو، أحمد أيمن

الوسط: مروان عباس، مصطفى عبد الرسول، محمد مرسى، حسام عرفات، جدو

الهجوم: عمر سعودى

بينما جاء تشكيل النجوم كالتالى..

حراسة المرمى: وليد توفيق

الدفاع: أحمد أيمن، جاليجرست، كمال صبحى، حازم إبراهيم

الوسط: زياد سليمان، أحمد دبش، عبد الله بودا، مصطفى جمال

الهجوم: محمد جولدى، محمد همام