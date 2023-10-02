شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ماركة مسجلة إنقاذ فى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح يوسف أوباما لاعب فريق الزمالك تخصص إنقاذ للفريق في بطولة الكونفدرالية، بعد أن تسبب هدفه في مرمى أرتا سولار في مباراة الإياب في بالكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الأبيض برباعية، في تأهل الفريق لدور المجموعات بالبطولة.

يوسف أوباما لم يشارك أساسيًا أمام أرتا سولار بل كان على مقاعد البدلاء، وعند مشاركته سجل هدف التعادل لفريقه، حيث تقدم الفريق الجيبوتى بهدف، بجانب نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بخسارة الزمالك 2/0، ليتعادل أوباما للزمالك ويعيد الثقة لزملائه.

و شهدت مباراة أرتا سولار تألق يوسف أوباما، بعد تسجيله الهدف الأول للفريق فى مرمى الفريق الجيبوتى، وعودة الثقة للاعبى الزمالك، والدخول فى أجواء المباراة، وتسجيل 4 أهداف خلال اللقاء، والذى انتهى بتأهل الفريق لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية .

ولا يٌعد إنقاذ و تألق أوباما بجديد على اللاعب ، حيث سبق و سجل هدف في الكونفدرالية أيضا ، أنقذ الفريق عام 2019 .

التقى الزمالك مع بترو اتليتكو الأنجولى ، و تقدم الفريق المنافس بهدف ، ليسجل أوباما هدف التعادل و هو ما ضمن للزمالك النقطة التي ضمت التأهل ،خاصة وان الفريق كان قد خسر أمام جورماهيا الكينى ، و تعادل مع نصر حسين ، فجاء هدف التعادل ليكون الدفعة للفريق في المباريات التالية ، حيث فاز على الفريق في مباراة العودة ، ثم فاز على جورماهيا ، وتعادل مع نصر حسين وصعد عن مجموعته .