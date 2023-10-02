شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطمئن على جاهزية اللاعبين بعد مباراتي دجلة والبلدية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على جاهزية لاعبى الفريق بعدما أجرى مباراتين وديتين استعداد لمواجهة فاركو في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023 - 2024.

وخاض فريق سيراميكا مباراتين وديتين في الأيام الماضية مستغلاً تأجيل مباراته مع الأهلى في الجولة الثانية لانشغال المارد الأحمر بماراتي دور الـ32 أمام سان جورج الإثيوبى في دورى أبطال أفريقيا.

وحقق سيراميكا الفوز على وادى دجلة بهدفين نظيفين، ثم الفوز على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألق لاعبى سيراميكا وجاهزيتهم لمواجهة فاركو الجمعة

وسقط فريق سيراميكا أمام فريق الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.

وشهدت أحداث المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة فريق الاتحاد السكندرى عن طريق رجب عمران ومابولولو وخالد الغندور، بينما ظهرت هجمات سيراميكا من خلال جون إيبوكا ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم.