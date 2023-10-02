شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يغير خريطة تدريبات الاتحاد استعدادًا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري التدريب الصباحى للفريق اليوم الإثنين وفضل التدريب على فتره واحدة في الرابعة عصرًا وهى نفس توقيت مباراة الجونة والمقرر لها الرابعة عصرًا على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الثالث.

وهدد العشرى اللاعبين المقصرين في الفريق بعد الخسارة أمام الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، للتدريبات الجماعية السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية التي كان الجهاز الفني منحها للاعبين بعد الخسارة أمام الإسماعيلي في دوري نايل.

ويستعد زعيم الثغر لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية في الجولة الثالثة من مسابقة دوري نايل.

ويمتلك الاتحاد السكندري 3 نقاط في رصيده وهي محصلة فوز علي سيراميكا بهدف للأنجولي مابولولو فى أولى مباريات الفريقين بالدوري.