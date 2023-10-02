شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى يخطف نقطة من دكرنس فى اللحظات الأخيرة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل مكادى ودكرنس 2/2 ليخطف من أصحاب الأرض نقطة ثمينة من الضيوف في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جرت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر ضمن فاعليات الجولة الثانية من دورى المحترفين .

تقدم دكرنس بهدفين نظيفين عن طريق هدف الفريق أحمد حسنى ، بينما عدل مكادى النتيجة من هدف عكسى أواخر الشوط الثانى ، وفى الوقت بدل الضائع اتطاع نفس الفريق التعادل عن طريق بيبو ليقتنص مكادى النقطة الثانية له في المسابقة ، بينما حقق الضيوف النقطة الأولى .

بدأ الفريقان المباراة بتشكيل مكون من:تشكيل مكادى حراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: أحمد اوكا – حسين الحسينى – محمد معوض – أحمد مندى

خط الوسط: محمد رؤوف – هشام عبد الحميد – عمر عماد – حسام الريالى

خط الهجوم: إسلام رشد – مهند أحمد



تشكيل دكرنسحراسة المرمى : محمد فرج

خط الدفاع : أحمد الشاذلى - أحمد ماجد - أحمد عيد - أحمد جمال

خط الوسط : كريم بدير - معتز إبراهيم - علاء شعبان - كاظم صبرى

خط الهجوم : محمد رضا - أحمد حسنى