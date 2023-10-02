شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهزم مستقبل سبورت بهدفين لهدف استعدادًا للداخلية بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره فريق مستقبل سبورت - أحد أندية الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة - بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل الموافق السابع من أكتوبر على ستاد الجيش ببرج العرب .

استغل علي ماهر المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في المباراة الأخيرة أمام فاركو والتي أقيمت الخميس الماضي وانتهت بفوز المصري بهدف للا شيء.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصري بهدفين للاشيء.

أحرز باهر المحمدي الهدف الأول في الدقيقة الثالثة والأربعين من ركلة جزاء تسبب فيها أحمد عيد الذي عاد بدوره ليمرر كرة جميلة لزميله فرانك ايتوجا والذي وضعها برأسه جميلة محرزا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة والأربعين لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني يواصل المصري ضغطه الهجومي وسط تراجع دفاعي لفريق مستقبل سبورت والذي نجح في إحراز هدفه الوحيد في الدقيقة الأربعين من كرة عكس اتجاه اللعب لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين لهدف.

مثل المصري في الشوط الأول : محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، أحمد أيمن منصور ، حسن علي لخط الظهر، يتقدمهم الثنائي أسامة الجزار ،ايزي ايميكا كقاعدة ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما لعب الثلاثي فخر الدين بن يوسف، أمادو باه، غيلاس قناوي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.

وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من محمد شحاته بدلا من محمود جاد وحسام جريشة بدلا من أحمد عيد واسلام عطية بدلا من فرانك ايتوجا قبل أن يخرج اسلام عطية للإصابة ويتم الدفع بليستويل أمانكونا