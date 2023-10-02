شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُعلن تفاصيل زيادات مكافآت الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التفاصيل الخاصة بزيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن متوسط حجم البعثات المشاركة بالمعسكرات والبطولات الدولية للمنتخبات الوطنية سنويًا 700-900 بعثة بتكلفة قاربت المليار جنيه، مشيرًا إلي أن برنامج الرعاية للبطل الأوليمبي يتضمن راتب شهري وبدلات ، وتقديم الدعم للمشاركة في المعسكرات في البطولات الدولية، توفير الملابس والأدوات الرياضية، توفير مدير فني ومعد بدني ونفسي ذو خبرة عالية، توفير رعاية طبية في حالة الإصابات، توفير المنح الدراسية ودرجات الحافز الرياضي وتأجيل الامتحانات.

وأوضح الوزير أن برنامج التكريم وزيادة المكافآت في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي:

- أولًا: علي مستوي دورات الألعاب الأوليمبية والبارالمبية، في حالة الميدالية الذهبية ٢ مليون جنيه، الميدالية الفضية مليون ونصف المليون، والبرونزية مليون جنيه، والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية.

- ثانيًا: التكريم علي مستوي بطولات العالم نهائيات كأس العالم (اسوياء وذوي الهمم)، في حالة الميدالية الذهبية 300 ألف جنيه حد أدني والحد الأقصي 500 ألف جنيه، والميدالية الفضية الحد الأدنى 200 ألف جنيه والاقصي 300 ألف جنيه، والميدالية البرونزية الحد الأدنى 150 ألف جنيه والاقصي 200 ألف جنيه، والمركز الرابع يعامل معاملة المركز الثالث في حالة احتساب ميدالية، ويحصل اللاعبون واللاعبات علي فرق الحد الأدنى والتقصي في حالة تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

- ثالثًا: التكريم علي مستوي دورات الألعاب الإفريقية والبطولات الأفريقية المؤهلة (أسوياء وذوي الهمم)، في حالة الميدالية الذهبية الحد الأدنى 100 ألف جنيه والاقصي 200 ألف جنيه، والميدالية الفضية 75 ألف جنيه والاقصي 150 ألف جنيه، والميدالية البرونزية الحد الأدنى 50 ألف جنيه والاقصي 100 ألف جنيه، ويحصل اللاعبون واللاعبات علي فرق الحد الأدنى والاقصي في حالة تحقيق ميدالية ببطولة عالم.

- رابعًا: التكريم علي مستوي البطولات الأفريقية الغير مؤهلة، في حالة الفوز بميدالية ذهبية الحد الأدنى 50 ألف جنيه والاقصي 100 ألف جنيه، والفضية الحد الأدنى 25 ألف جنيه والاقصي 50 ألف جنيه، والبرونزية الحد الأدنى 10 ألف جنيه والاقصي 25 ألف جنيه، ويحصل اللاعبون واللاعبات علي فرق الحد الأدنى والاقصي في حالة تحقيق ميدالية في بطولة عالم.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك نوعًا آخر من التحفيز المادي للاتحادات الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية يرتبط بعدة محددات منها، التصنيف العالمي للعبة، عدد الميداليات علي المستوي الأوليمبي والعالمي والقاري، عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين بالاتحاد، عدد الهيئات الرياضية المُسجلة.

وأشار "صبحي" إلي حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، مؤكداً علي أن هذا الاجتماع يهدف إلى بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي