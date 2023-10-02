شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يتقدم على بترول أسيوط.. المقاصة متأخر أمام السكة بهدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع بروكسى التقدم بالهدف الأول على بترول أسيوط بهدف مقابل لا شيء أحرزه عمار محمد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد بترول أسيوط ضمن فعاليات الجولة الثانية لدورى المحترفين.

بدأ الفريقين المباراة بتشكيل مكون من:

بترول أسيوط

حراسة المرمى : أحمد بدوى

خط الدفاع : عرفه شعبان – صلاح لالا – محمود عوكل – على البارقى

خط الوسط : عبد الله عادل – أحمد أشرف – محمود سمكه – فوزى الكاشف

خط الهجوم : عبد الرحمن الخميسى – محمود مقلد

بروكسى

حراسة المرمى : فرج شلبى

خط الدفاع : أحمد محمود – محمد محمود – محمد عبد العاطى – بسام وليد

خط الوسط : عبد الحميد على – محمد محمود – عمار محمد – محمد صبرى

خط الهجوم : أدهم عبد الله – محمد مرضى

وفى مباراة أخرى استطاع السكة الحديد التقدم خارج ملعبه على حساب مصر المقاصة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد جمال في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .