شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: الفوز على بترول أسيوط وضع بروكسي في منطقة جيدة بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سمير مدرب فريق بروكسي رضاه عن الفوز الذي حققه فريقه اليوم بهدف نظيف علي فريق بترول أسيوط في ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من دورى المحترفين.

وقال احمد سمير لـ"الخليج 365" إن الفوز علي بترول أسيوط وضع الفريق في منطقة جيدة في جدول الترتيب بعد التعادل في المباراة الأولي أمام القناة، مضيفًا أن الفوز خارج الأرض يزيد من أهمية النقاط الثلاثة.

ووجه أحمد سمير الشكر للاعبي الفريق الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وذلك عقب التعادل مع القناة في الجولة الأولي، مؤكدًا أن التزام اللاعبين بالتعليمات يجعل طريق الفريق للفوز أسهل في كل مباراة.

وحقق فريق بروكسى فوزه الأول بدورى المحترفين على حساب بترول أسيوط في المباراة التي أقيمت بملعب الأخير في الجولة الثانية للمسابقة.

أحرز هدف المباراة الوحيد عمار شرف في الدقيقة 33 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 4 نقاط ويعود للصدارة مرة أخرى بعد تعادله في الجولة الأولى على ملعبه أمام القناة بهدفين لمثليهما، بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام النصر للتعدين.