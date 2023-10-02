شكرا لقرائتكم خبر عن بروكسى يهزم بترول أسيوط بهدف عمار شرف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بروكسى فوزه الأول بدورى المحترفين على حساب بترول أسيوط في المباراة التي أقيمت بملعب الأخير في الجولة الثانية للمسابقة.

أحرز هدف المباراة الوحيد عمار شرف في الدقيقة 33 من عمر اللقاء ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 4 نقاط ويعود للصدارة مرة أخرى بعد تعادله في الجولة الأولى على ملعبه أمام القناة بهدفين لمثليهما، بينما توقف رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى خارج ملعبه أمام النصر للتعدين.

بدأ الفريقين المباراة بتشكيل مكون من:

بترول أسيوط

حراسة المرمى: أحمد بدوى

خط الدفاع : عرفه شعبان – صلاح لالا – محمود عوكل – على البارقى

خط الوسط : عبد الله عادل – أحمد أشرف – محمود سمكه – فوزى الكاشف

خط الهجوم : عبد الرحمن الخميسى – محمود مقلد

بروكسى

حراسة المرمى : فرج شلبى

خط الدفاع : أحمد محمود – محمد محمود – محمد عبد العاطى – بسام وليد

خط الوسط : عبد الحميد على – محمد محمود – عمار شرف – محمد صبرى

خط الهجوم : أدهم عبد الله – محمد مرضى