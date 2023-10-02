شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الاتحاد الليبى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سلة الأهلى، اليوم، فى ثانى مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتى تقام بقطر، على نظيره فريق الاتحاد الليبى بنتيجة 55/65، ومن المقرر أن يلتقى الاهلى مع مجد طنجة المغربى بعد غدٍ الأربعاء.

وفاز الأهلى على نظيره دجلة العراقى بنتيجة 92/77 فى أولى مباريات البطولة.

تضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

ويشارك فى البطولة من مصر فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى، حيث يبدأ الاتحاد السكندرى مبارياته فى البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر.

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.