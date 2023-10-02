شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يتقدم على مكادى بهدف فى الشوط الأول بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فريق دكرنس التقدم خارج ملعبه على مكادى بهدف مقابل لا شيء في المباراة المقامة بينهما بالبحر الأحمر في الجولة الثانية من دورى المحترفين.

كان مكادى حقق التعادل في المباراة الأولى خارج ملعبه أمام النجوم سلبيًا، بينما خسر دكرنس على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف.





بدأ الفريقان المباراة بتشكيل مكون من: تشكيل مكادى حراسة المرمى: محمد مصطفى

خط الدفاع: أحمد اوكا – حسين الحسينى – محمد معوض – أحمد مندى

خط الوسط: محمد رؤوف – هشام عبد الحميد – عمر عماد – حسام الريالى

خط الهجوم: إسلام رشد – مهند أحمد





تشكيل دكرنسحراسة المرمى : محمد فرج

خط الدفاع : أحمد الشاذلى - أحمد ماجد - أحمد عيد - أحمد جمال

خط الوسط : كريم بدير - معتز إبراهيم - علاء شعبان - كاظم صبرى

خط الهجوم : محمد رضا - أحمد حسنى