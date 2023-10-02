شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يجتمع برؤساء الاتحادات الرياضية في حضور رئيس اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، برؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك عي هامش حفل إعلان زيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بحضور رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المهندس هشام حطب، ورؤساء الاتحادات الرياضية ولاعبي المنتخبات والإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تناول اللقاء استعراض خطة عمل الاتحادات الرياضية ودورها مع اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة في سبيل إعداد لإعداد لاعبى المنتخبات الوطنية ر وتنفيذ معسكراتهم التدريبية لخوض مختلف المنافسات فى البطولات الدولية الرياضية المختلفة، وصولًا لأوليمبياد باريس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن دعم الوزارة لجميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية، كان من الأسباب الرئيسية التي نراها في تحقيق الألقاب القارية والعالمية تباعًا.

ولفت الوزير إلي اهتمام الدولة المصرية بدعم الرياضة فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وتوجه رؤساء الاتحادات الرياضية بالشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي الدعم الدائم والمستمر للمنتخبات الوطنية المصرية.