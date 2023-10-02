شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» ترعى فريق سباق قوارب التنين الإماراتي «دبي ديجرز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «نخيل»، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، رعايتها لفريق «دبي ديجرز»، وهم من أنجح فرق سباقات قوارب التنين في العالم.

وتأتي هذه الرعاية تأكيداً لالتزام الشركة بدعم صحة ولياقة ورفاهية سكان مجتمعاتها السكنية من المواطنين والمقيمين والزوار بدبي.

ويعد فريق «دبي ديجرز» من أشهر أبطال العالم في سباقات قوارب التنين؛ إذ فاز بست ميداليات ذهبية في عدد من البطولات العالمية، وأحرز ميدالية ذهبية وأخرى فضية وبرونزيتين في «بطولات العالم لفرق الأندية» الأخيرة التي أقيمت في عام 2022.

وقال محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة «نخيل»: «فخورون لرعاية فريق دبي ديجرز ودعمهم لتحقيق هدفهم بما يعزز مكانتهم كأبطال للعالم، ويرسخ مكانة دبي بقوة على الساحة العالمية وجهةً رائدة في التميز الرياضي، وستسهم رعايتنا لفريق دبي ديجرز أيضاً في تزويدهم بالدعم الذي يحتاجون إليه للمنافسة على الساحة العالمية، وتأتي هذه الرعاية في إطار دعم «نخيل» للصحة والرفاهية التي تعد من أولوياتها، وتشجيع الناس على تبني نمط حياة صحي، ونأمل بأن يستمر الفريق في إلهام المزيد من الأشخاص للمشاركة في سباقات قوارب التنين إضافة إلى الرياضات المائية الأخرى».

وقال دانيال وود، كابتن فريق «دبي ديجرز»: «يسعدنا أن تكون شركة نخيل الراعي الرسمي لفريقنا، تتميز محفظة «نخيل» بمشاريعها على الواجهة البحرية، ما يجعلها الراعي المناسب لفريقنا، كما تنسجم مع مكانتها كمطور عقاري رائد عالمياً والتزامنا بتحقيق التميز والنجاح. ونحن نتطلع إلى الاستفادة من دعمها لمسابقاتنا القادمة».

ويتدرب فريق «دبي ديجرز» بانتظام في المياه المحيطة ب«نخلة جميرا»، أحد مشاريع شركة «نخيل» الأيقونية، ويعكس أعضاء الفريق، الذين يقطن العديد منهم في مجتمعات «نخيل» السكنية، التنوع الذي تتميز به دبي؛ حيث ينحدرون من 18 دولة مختلفة، بما فيها أستراليا وإنجلترا والفلبين ومصر، وغيرها، وسيقام السباق الافتتاحي للموسم لفريق «دبي ديجرز» في أبوظبي يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول.