شكرا لقرائتكم خبر عن «اكتئاب سريري بعد الطرد».. زوجة بيكهام تكشف سر حادث 1998 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت فيكتوريا بيكهام، زوجة النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام تفاصيل معاناته بعد حصوله على البطاقة الحمراء في كأس العالم عام 1998، موضحة أنه أصيب حينها ب«اكتئاب سريري».

وتم طرد بيكهام خلال المباراة مع الأرجنتين في عام 1998، بعد أن ركل دييغو سيميوني، وهي المباراة التي خسرتها إنجلترا بركلات الترجيح.

وأشارت فيكتوريا إلى الإساءات التي تعرض لها زوجها في أواخر التسعينات نتيجة الطرد، قائلة: «لقد كان مكسوراً تماماً، كان ممزقاً، لقد كان مكتئباً حقاً، ومكتئباً سريرياً تماماً، لقد آلمني ذلك كثيراً».

من جانبه، قال بيكهام: «أتمنى لو كان هناك حبة يمكنك تناولها تمحو بعض الذكريات، لقد ارتكبت خطأ غبياً غيّر حياتي، كيف تشعر بأنك خذلت بلدك، وأنك عار».

وأضاف: «أينما ذهبت، كنت أتعرض للإساءة، أن تمشي في الشارع وترى الناس ينظرون إليك بطريقة معينة، ويبصقون عليك، ويسيئون إليك، ويقفون في وجهك ويقولون بعض الأشياء التي قالوها، هذا أمر صعب، لم أكن آكل، ولم أنم».

جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من الفيلم الوثائقي الجديد الذي سيعرض على منصة «نتفليكس»، والذي يتعمق في حياة بيكهام المهنية من خلال مقابلات مع الأصدقاء والعائلة.

ويبدأ عرض المسلسل الوثائقي على منصة «نتفليكس» الأربعاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول.