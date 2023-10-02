شكرا لقرائتكم خبر عن دراج الحمرية يحرز المركز الأول لفئة الأشبال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز دراج فريق الحمرية، علي حسن مير، المركز الأول «فردي عام لفئة الأشبال» في السباق الثاني للناشئين والأشبال لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، الذي أقيم في إمارة أم القيوين، ليحافظ بذلك على صدارته لترتيب مجموع النقاط لفئة الأشبال برصيد 60 نقطة، بعدما فاز الأسبوع الماضي بالمركز الأول أيضاً في أول سباق في الموسم الجديد بالحمرية.

وأهدى دراج الحمرية، فوزه إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة حميد الشامسي، إلى جانب مدربيه وزملائه في الفريق.

وأشاد أمين السر، سلطان راشد الشامسي، بتتويج علي مير، مهنئاً اللاعب بصفة خاصة، وفريق الدراجات الهوائية بشكل عام على هذا التتويج، مطالباً بضرورة مواصلة العمل، لتحقيق مزيد من النجاحات.