شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تختتم بطولة كرة السلة المجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مبادرة «الروح الإيجابية» مسابقة بطولة كرة السلة المجتمعية الخاصة بالجاليات، التي نظمتها المبادرة على مدار 3 أشهر بالتعاون مع مركز شرطة المرقبات وعدد من الإدارات العامة في شرطة دبي، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، ونادي بالرميثة، ومجلس دبي الرياضي، وشركة جامرس للخدمات الرياضية، ومستشفى ادم فيتال.

وشهد ختام فعاليات البطولة كينيث جيم جوزيف نائب القنصل العام لجمهورية الفلبين، والمقدم عبد الله طارش مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعمر الكندي من مجلس دبي الرياضي، وإبراهيم عمران من نادي بالرميثة، والنقيب عوض مبارك وفاطمة بوحجير مُنسقي مبادرة الروح الإيجابية، وعدد من الضباط.

وكرم نائب القنصل العام لجمهورية الفلبين، والمقدم عبد الله طارش الفرق الفائزة بالبطولة، حيث فاز بالمركز الأول فريق «كيتشل جولد»، وبالمركز الثاني فريق «بوي هيلوت»، وبالمركز الثالث فريق «باركت بول جيرز»، إلى جانب تكريم أفضل مُدرب، وأفضل لاعب، وأفضل مدير فني، وأفضل فريق، والجهات الراعية والمتعاونة في إنجاح البطولة.

وأكد المقدم عبد الله طارش أن فعاليات البطولة تأتي بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وقالت فاطمة بوحجير إن البطولة تضمنت تقديم العديد من المحاضرات التوعوية للتعريف بكيفية الاتصال والتواصل مع شرطة دبي على الرقم المجاني 999 في حال وجود حالة طارئة، وعلى الرقم 901 في الحالات غير الطارئة، والتعريف بخدمة التواصل مع الضحية، وقوانين السلامة المرورية، إلى جانب تنفيذ مسابقة خاصة بـ«لغة الإشارة» قدمها محمد الحجاجي أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم.