شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية العراقي يفوز على أوجمك الأوزبكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حقق القوة الجوية العراقي فوزاً مهماً على مضيفه فريق أجمك الأوزبكي بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة كأس أندية آسيا أبطال الدوري التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند، وحضرها مدرب منتخب «أسود الرافدين» الأسبق السلوفيني سريشكو كاتانيتش الذي يشرف الآن على تدريب منتخب أوزبكستان الأول.

تقدم فريق القوة الجوية بهدف مبكر سجله اللاعب علي جاسم في الدقيقة 2 عندما توغل من جهة اليمين وسدد كرة قوية عبرت الحارس وهزت شباكه بقوة، بينما أضاف الهدف الثاني أحد مدافعي فريق أجمك الأوزبكي عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47، عندما سدد لاعب القوة الجوية محمد قاسم كرة قوية جداً من ضربة حرة مباشرة تصدى لها الحارس الأوزبكي، لكنها أفلتت من بين يديه وتابعها مهاجمو القوة الجوية، ليقوم مدافع أجمك بوضع الكرة في مرمى فريقه.

وقلص فريق أجمك الأوزبكي النتيجة بهدف في الدقيقة 81 برغم محاولات حارس مرمى القوة الجوية محمد حميد إنقاذ مرماه من أكثر من كرة قوية ومتتالية.

وشهد الشوط الثاني أفضلية نسبية لصالح فريق أجمك الأوزبكي الذي لعب على أرضه وبين جمهوره الذي بقي مسانداً له حتى نهاية المباراة، بينما عمد مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو إلى تهدئة اللعب في شوط المباراة الثاني من أجل الحفاظ على النتيجة.

وقد كان محمد حميد، حارس مرمى القوة الجوية العراقي، الفارس الأول للمباراة بعد أن أنقذ مرماه من كرات عدة كانت في طريقها إلى مرماه.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية العراقي رصيده إلى 4 نقاط، ليكون في صدارة المجموعة بشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراة فريقي الاتحاد السعودي وسبهان الإيراني، حيث سبق للقوة الجوية أن تعادل مع الأخير 2-2 في أربيل الشهر الماضي.