شكرا لقرائتكم خبر عن أندية السعودية تزاحم الكبار.. والدوري بين أعلى عشرة دوريات في القيمة السوقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت «الشرق للأخبار» خامس تقاريرها المطولة التي ترصد البيانات المالية في قطاع الرياضة، وهو «ميركاتو الشرق - النسخة السعودية صيف 2023»، من إنتاج اقتصاد الشرق مع بلومبيرغ، وهو تقرير نوعي يرصد التطورات الضخمة التي تشهدها كرة القدم السعودية، ويقدم 19 رسماً توضيحياً مقارناً لوضع سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وقال رياض حمادة، مدير الأخبار الاقتصادية في الشرق: «سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في السعودية أحدث ضجة كبيرة على مستوى العالم، وبما أن «الشرق للأخبار» تهتم برصد البيانات المالية الخاصة بالرياضة، فكان هناك حرص كبير على تقديم هذا التقرير».

وأضاف: «ميركاتو الشرق - النسخة السعودية صيف 2023، يقدم تفصيلاً كاملاً وشاملاً لكافة البيانات المالية الخاصة بسوق الانتقالات في المملكة، ويؤرخ لأول فترة انتقالات بعد التغيرات الكبيرة التي تستهدف تنمية وتطوير الدوري السعودي، ووضعه بين أكبر الدوريات في العالم».

ويوضح التقرير حجم إنفاق دوريات كرة القدم الكبرى في العالم خلال عام 2023 سواء الانتقالات الدولية، أو حركة السوق بشكل عام، ويقدم مقارنات تظهر تطور إنفاق السعودية على ضم اللاعبين في آخر 10 سنوات، ومقارنتها بالدوريات الكبرى.

ويُظهر ميركاتو الشرق - النسخة السعودية صيف 2023، أنه رغم الضجة العالمية الكبرى حول إنفاق السعودية على استقطاب اللاعبين إلا أن أندية البريميرليج أنفقت أكثر من ضعف ما أنفقته نظيرتها في المملكة، حيث بلغت قيمة سوق الانتقالات السعودية 1.026 مليار دولار مقابل نحو 2.231 مليار دولار للدوري الإنجليزي الممتاز.

يرصد التقرير التطور الكبير في القيم السوقية للاعبي الأندية الكبرى في المملكة، الهلال والأهلي والنصر والاتحاد المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والتي باتت من أعلى الأندية قيمة سوقية خارج أوروبا، وكذلك يوضح أن الدوري السعودي أصبح ضمن أعلى الدوريات من حيث القيمة السوقية في العالم.