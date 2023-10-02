شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تغلق الملعب الأولمبي التاريخي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - (رويترز)

أغلقت السلطات اليونانية؛ أكبر ملعب رياضي في البلاد، وسط مخاوف تتعلق باستقرار القبة الفولاذية داخل المجمع الرياضي، الذي يعد واحداً من أشهر المعالم، وشيّد خصيصاً لدورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004.

ويستضيف الاستاد الأولمبي الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج، الأحداث الرياضية الكبرى على مدار العام، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى حفلات موسيقية بيعت تذاكرها بالكامل، وكان آخرها حفل فريق جانز آند روزيز هذا الصيف.

وقال مسؤولو الاستاد، يوم الجمعة الماضي، إن جميع الأنشطة ستتوقف إلى أجل غير مسمى، بعد أن وجدت دراسة أن سقف الاستاد وكذلك مضمار منافسات الدراجات الوحيد في البلاد يواجهان العديد من المشاكل التي تتعلق بمعايير السلامة.

وتقع هذه المنشآت في المركز الرياضي الأولمبي في أثينا؛ وهو أكبر مجمع رياضي في اليونان يمتد على مساحة 250 فداناً، والذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 لكنه عانى التدهور منذ ذلك الحين.

واستخدم نادي باناثينايكوس لكرة القدم، الملعب لمباريات الفريق الأوروبية على أرضه في موسم 2023- 2024؛ حيث لعب مع فياريال الإسباني الشهر الماضي.

وبعد اجتماعه مع مسؤولين رياضيين بما في ذلك اللجنة الأولمبية اليونانية، الأحد، قال وزير الرياضة يانيس فروتسيس: إن قرار إغلاق المنشآت كان «مؤلماً»، وإن جهوداً تبذل للوصول إلى أفضل حل «للمكان الذي ينبض فيه قلب الرياضة اليونانية».

ومن المتوقع أن يعلن فروتسيس في وقت لاحق، الاثنين، المكان الذي ستقام فيه الألعاب والأنشطة في هذه الأثناء.

وبُنيت القبة الشهيرة للملعب الأولمبي في الأصل عام 1982، وقد صممها المهندس المعماري الإسباني سانتياجو كالاترافا الحاصل على عدة جوائز عالمية.

وواجهت الحكومة اليونانية انتقادات بسبب الحالة المتداعية للمجمع الأولمبي الذي كانت قد وعدت بتجديده في 2021.