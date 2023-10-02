شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة أكاديميات كرة القدم الكبرى من نوعها تنطلق في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية تنطلق في شهر أكتوبر الجاري «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» الكبرى من نوعها، التي تقام منافساتها في مدينة دبي الرياضية.

وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل البطولة وأعداد المشاركين وأسماء الفرق المشاركة وبرنامج المنافسات خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم 5 أكتوبر في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور ممثلي أبرز الأكاديميات المشاركة.

وتأتي البطولة في إطار تكامل الجهود بين مجلس دبي الرياضي وشركات القطاع الخاص لتطوير العمل في مختلف المجالات وخصوصاً في تطوير قطاع الناشئين بأندية دبي والأكاديميات الخاصة، حيث تتولى الجوانب التنظيمية شركة انسبيراتوس وشركة دلتا للفعاليات الرياضية بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتمثل البطولة الجديدة إضافة مهمة لقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم في دبي وسيتم تنظيمها خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى مارس 2023، للفئات العمرية (8-9-10-12-14-16-18 سنة) بنين وبنات، وتعد البطولة استكمالاً للجهود التي بذلها مجلس دبي الرياضي في مجال استقطاب وتطوير المواهب الرياضية على مدار الأعوام السابقة من خلال تنظيم العديد من البطولات المخصصة لأكاديميات كرة القدم والتي حققت نجاحاً فنياً كبيراً، كما ساهمت في زيادة عدد الأكاديميات في دبي وظهور مواهب كروية ناشئة واعدة.

وسيكون من ضمن الفرق المشاركة في البطولة عدد من الأكاديميات التابعة لأندية دبي والأكاديميات الرياضية الخاصة المرخصة بإمارة دبي، وكذلك الأندية والأكاديميات المنتمية إلى الدرجتين الثالثة والثانية في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ووجه مجلس دبي الرياضي الدعوة لجميع الأكاديميات للمشاركة في البطولة كما تم توضيح شروط المشاركة ولوائح المنافسات التي تتضمن المواصفات الفنية من حيث أبعاد الملاعب لكل فئة، وزمن اللعب، وغيرها من الجوانب وفق المواصفات الدولية المعتمدة، التي تساهم في توفير أفضل الأجواء للعب واكتشاف المواهب الكروية ومنحها الفرصة للتطوير واكتساب المزيد من الخبرات.