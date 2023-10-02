شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 متسابق في تحدي العقبات والحواجز بالفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحواجز «تاف مادر» اكتمال التحضيرات لانطلاقة النسخة الثانية المقررة يوم 14 أكتوبر الجاري والتي ينظمها مركز الفجيرة للمغامرات، ضمن منصة الترويج السياحي للفعاليات والأنشطة «اكتشف الفجيرة» بمشاركة قرابة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات حول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين بمجمع الفجيرة للتنس بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعمرو زين الدين مدير مركز الفجيرة للمغامرات، ودنكن ديويس وعدد من ممثلي اللجنة المنظمة، لاستعراض التفاصيل الفنية للسباق.

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي في مستهل المؤتمر بالجهود الرامية لنجاح البطولة ورحب بجميع المشاركين، مؤكداً حرصه على تقديم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي لإنجاح التحدي وديمومته مستقبلاً.

وتقدم زين الدين بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للدعم المستمر الذي ساهم أن يكون مركز الفجيرة للمغامرات وجهة مميزة في ممارسة الرياضات والتحديات التي تمارس من خلال حديقة الفجيرة للمغامرات، وأعرب عن سعادته بأن تحظى الفجيرة باستضافة هذا النوع من السباقات للعام الثاني على التوالي، لتؤكد أن الإمارات دائماً سباقة في تنظيم كبريات الأحداث، مشيراً إلى أن الهدف من التحدي نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً واللياقة البدنية على وجه الخصوص باعتبارها الأساس لكل رياضة يتم ممارستها، فضلاً عن خلق جيل مميز للمستقبل من مرتادي المغامرات، علاوة على الترويج السياحي والتعريف بالطبيعة الخلابة التي تحظى بها إمارة الفجيرة.

كما استعرض زين الدين، مستقبل مركز الفجيرة للمغامرات في ظل العديد من المواهب الواعدة وأشار إلى أن هناك العديد من الفعاليات التي ستنظم هذا الموسم، في مقدمتها سباق الدراجات الجبلية الذي ينظم الشهر المقبل، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة عبر إدراج العديد من الرياضات ذات طابع التحدي سعياً وراء تأهيل أبطال في مختلف الألعاب الفردية يساهموا في رفع راية الدولة خفاقة في المحافل الدولية.

وكشف طارق عبد الله المنسق العام، أن التحدي في نسخته الجديدة يضم مجموعة من أضخم الفعاليات بما في ذلك تاف مادر وميني مادر، بمشاركة الآلاف من عشاق المغامرة والتحدي الذين يواجهون اختبارات القوة الجسدية والذهنية والقدرة على التحمل، حيث يتضمن السباق مجموعة من العقبات الحماسية عبر سباق 10 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 14 سنة فما فوق ويضم أكثر من 20 عقبة، وسباق 5 كيلومترات المخصص للمتسابقين بعمر 13 سنة فما فوق ويضم أكثر من 13 عقبة، بالإضافة إلى تحدي ميني مادر المخصص للأطفال تحت أعمار من 6 إلى 12 سنة، وهو سباق ممتع لمسافة 1.5 كيلومتر على مسار طيني حديث التصميم يحتوي على العديد من العقبات.