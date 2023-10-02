الامارات | الاتحاد الآسيوي يعلن إلغاء مباراة سيباهان والاتحاد بسبب «ظروف غير متوقعة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني التي كانت مقررة الاثنين ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا بسبب ظروف غير متوقعة، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان.

وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي «تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة».

وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم احالة الامر إلى اللجان المعنية.