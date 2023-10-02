الدوري الإنجليزي.. بالمر يقود هجوم تشيلسي ضد فولهام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف نادي فولهام نظيره تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ مدرب تشيلسي "ماوريسيو بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، جالاجير، إنزو.

خط الهجوم: بالمر، بروجا، مودريك.

يحتل تشيلسي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق فولهام

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب فولهام "ماركو سيلفا" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: كاستاني، ديوب، ريم، روبنسون.

خط الوسط: ريد، بالينيا، بيريرا.

خط الهجوم: ويلسون، خيمينيز، ويليان.

يحتل فولهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن نظيره تشيلسي.