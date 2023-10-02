الدوري الإنجليزي.. بالمر يقود هجوم تشيلسي ضد فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يستضيف نادي فولهام نظيره تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويبدأ مدرب تشيلسي "ماوريسيو بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: سانشيز
خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل، كوكوريلا.
خط الوسط: كايسيدو، جالاجير، إنزو.
خط الهجوم: بالمر، بروجا، مودريك.
يحتل تشيلسي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 5 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق فولهام
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب فولهام "ماركو سيلفا" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: لينو
خط الدفاع: كاستاني، ديوب، ريم، روبنسون.
خط الوسط: ريد، بالينيا، بيريرا.
خط الهجوم: ويلسون، خيمينيز، ويليان.
يحتل فولهام المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن نظيره تشيلسي.