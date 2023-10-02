تفاصيل القبض على سارقي فريق بيراميدز (مستندات)



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف معتصم سالم مساعد المدير الرياضي ورئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز، أن مباحث مدينة العبور نجحت في إلقاء القبض على سارقي فريق الناشئين مواليد 2007 خلال مباراتهم أمام سيراميكا بملعب نادي العبور، حيث ألقي القبض عليهم خلال بيعهم لأجهزة الهواتف المسروقة من داخل النادي أثناء المباراة.

أوضح معتصم سالم في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز أن السارقين اعترفوا بسرقتهم للهواتف وكذلك أموال اللاعبين أثناء المباراة من داخل غرف الملابس بنادي العبور، متوجها بالشكر لمباحث العبور والنيابة.

أشار رئيس قطاع الناشئين إلى أنه ينتظر اعتذارا من نادي العبور بعد بيانه السابق في ذات الواقعة والذي نفى الواقعة تماما، وحاليا المباحث ألقت القبض على الجناة وأقروا بارتكاب فعلتهم داخل نادي العبور وأثناء مباراة سيراميكا، وسواء من ارتكبوا الواقعة يعملون في النادي أو دخلوه خلال اللقاء فهي مسئولية نادي العبور في النهاية ولابد من اعتذار عما حدث لنادي بيراميدز وفريق ٢٠٠٧ بالنادي.

شدد معتصم سالم على أن نادي العبور في بيانه أكد أنه لم يدخل أي شخص لغرفة بيراميدز في إشارة لاختلاق النادي للواقعة، ولكن ما حدث يؤكد صدق بيراميدز خاصة وأن المباحث ألقت القبض على مرتكبي الواقعة ومن دخلوا الغرفة خلال المباراة وأعادوا المسروقات، وبالتالي فإن نادي العبور مطالب بالاعتذار لنادي بيراميدز وفريقه وقطاع الناشئين.