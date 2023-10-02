يد الأهلي إلى ربع نهائي بطولة أفريقيا بالفوز على بطل الكونغو 30/42

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال في تحقيق الفوز على فريق جي اس كي الكونغولي بنتيجة 30/42 في ختام مباريات الفريق بدور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو، والتأهل لربع نهائي البطولة.

ظهر الفريق الأحمر بشكل جيد طوال أحداث المباراة، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 11/19.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي التفوق وقدم لاعبيه مستوى جيد ونجحوا في حسم اللقاء لصالحهم بنتيجة 30/42.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى رفقة فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

وتضم قائمة رجال يد الأهلي في البطولة:‏ عبد الرحمن طه – محمد إبراهيم – عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري – محمد مجدي – نبيل شريف – أحمد خيري – سيف هاني "فوكس" – أحمد راضي – محسن رمضان – محمد لاشين – ياسر سيف – أحمد عادل – عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي – أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.