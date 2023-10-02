هل تنسحب بعثة الهلال من إيران بعد إلغاء مباراة اتحاد جدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضاربت الأنباء حول احتمالية انسحاب الهلال السعودي من مباراة نساجي الإيراني، المقرر لها غداً الثلاثاء في السابعة مساءًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

أشار تقرير "Esteghlallinews" إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب من ممثلين الهلال التوجه إلى المطار والعودة إلى السعودية.

ونفى الصحفي الإيراني داوود إيكدري انسحاب الهلال وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "إلغاء مباراة الهلال کذبة، ستقام مباراة الهلال ونساجي، یوم غد في الموعد ‌المحدد‌ علی ملعب آزادي".

يذكر أنه تم إلغاء مباراة اتحاد جدة وسباهان، التي كان مقرر لها اليوم في السابعة مساءًا، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضاً على صور وتماثيل ترمز لأمور غير رياضية.