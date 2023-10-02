الهلال عينه على الصدارة أمام نساجي الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط انتقادات إيرانية لملعب آزادي بطهران، يواجه فريق الهلال الكروي، مساء اليوم، عند الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، نظيره فريق نساجي مازندران الإيراني، في إطار الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للمجموعة الرابعة.

ويملك الهلال نقطة وحيدة بعد أن لحق بالتعادل أمام فريق نافباخور الأوزبكي، في الوقت بدل الضائع عبر قلب دفاعه علي البليهي.

خماسي الهلال

سيواجه الهلال بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس، الذي تسلح بعناصره الأجنبية الـ5 (ألكسندر ميتروفيتش، خاليدو كوليبالي، مالكوم، ميشيل ديلجادو، إضافة إلى نيمار).

بعد استبعاد الثلاثي الأجنبي: (ياسين بونو، سافيتش، روبين نيفيش)، من مواجهة الفريق الإيراني، وعينه على نقاط الفوز للصدارة، وسط مخاوف مبكرة من أرضية الملعب التي تمت معالجتها بصورة سريعة بعد الانتقادات الإيرانية من مسؤوليه.

ويتصدر ناساجي ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الهلال ونافباخور، في حين بقي رصيد مومباي سيتي خاليا من النقاط.

ورغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين، وكلها تصب لمصلحة الهلال، إلا أن الركون إلى هذه المعايير قد يكون ثمنه غاليا، خاصة أن أرضية الملاعب الإيرانية لا تساعد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم.

جيسوس يتنفس الصعداء

يعمل زعيم القارة الآسيوية ببطولته الأربع على الظفر بنقاط المباراة، بعد أن ترك دوري روشن متزعما بـ20 نقطة، بعد فوزه على الشباب بالجولة الثامنة بهدفين نظيفين، عززت الروح المعنوية لدى الفريق.

كما جاء هذا الفوز ليخفف من حدة الضغوط الواقعة على البرتغالي جورجي جيسوس في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع النتائج.

يعود الهلال للعب في طهران بعد إقامة المواجهات السعودية الإيرانية على أرض محايدة منذ 2016، بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين آنذاك، قبل أن تعود العلاقات في يونيو الماضي.

وكانت المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، تقام على أرض محايدة في الدول الخليجية المجاورة، حسب قرار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عام 2016.

الفرق الإيرانية

لعب الهلال أمام فرق إيران في 44 مناسبة بدوري أبطال آسيا، نجح الهلال في تحقيق الفوز في 20 مباراة، وخسر في 15 لقاء، وحسم التعادل 9 مباريات فقط بين الزعيم والفرق الإيرانية.

ونجح لاعبو الهلال في هز شباك الفرق الإيرانية 52 مرة، بينما تلقت شباكهم 39 هدفا في مجموع المباريات التي خاضها الزعيم.

وكانت آخر مباراة للهلال أمام فريق إيراني، في ربع نهائي أبطال آسيا، أمام فولاذ الإيراني، في 2023، فاز الزعيم بهدف نظيف.

في حين أصحاب الأرض فريق ناساجي، فاز خارج قواعده على مومباي سيتي الهندي (2-0)، ليعتلي حاليا صدارة المجموعة، ويتطلع إلى ظهور تاريخي يجسد النجاح الذي حققه أخيرا على الصعيد المحلي، بفوزه بلقب كأس «حازفي» للمرة الأولى في تاريخه.

قبل المواجهة