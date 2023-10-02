الفيحاء يتشجع لإسقاط باختاكور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتشجع فريق الفيحاء الكروي الأول عند الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، لتعويض خسارته الافتتاحية في مشواره في دوري أبطال آسيا للمجموعة الأولى، أمام فريق أهال التركمانستاني بهدف نظيف، وتحقيق الفوز على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، بإشراف المدرب الصربي فوك راسوفيتش، على باختاكور الأوزبكي .

لكن مهمة الفيحاء لن تكون سهلة، إذ يصطدم بباختاكور صاحب الخبرة في هذه المسابقة، والذي يطمح مع مدربه الوطني ماكسيم شاتسكيخ، إلى تصحيح المسار مبكرا، لضمان المنافسة على صدارة المجموعة.

ويسعى الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفيحاء، للبناء على ما قدمه لاعبوه في آخر مباراة بالدوري المحلي، عندما تعادلوا مع متصدر الدوري السعودي اتحاد جدة سلبيا، الجمعة الماضي، والتي وضعت البرتقالي في المرتبة التاسعة بـ10 نقاط.

ويسعى الممثل السعودي إلى البقاء في دائرة المنافسة خلال تحقيق انتصاره اليوم على الفريق الأوزبكي، الذي يطمح إلى استثمار أي تعثر لفرق المجموعة التي يوجد بها العين الإماراتي إلى جانب ضيفه باختاكور الأوزبكي وآهال التركماني.

ويجدد لقاء فريق باختاكور الأوزبكي، مواجهاته أمام الفرق السعودية عندما يلتقي نظيره الفيحاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال آسيا للمرة الـ28 تاريخيا.

واستطاعت الفرق السعودية تسجيل 15 انتصارا على باختاكور، بينما تلقت 6 هزائم، ومثلها تعادلات.

ويأتي الهلال في زعامة الأندية التي حققت انتصارات على النادي الأوزبكي، بـ5 انتصارات، يليه الاتحاد والشباب بـ3 لكليهما، واثنان للأهلي، وفوز وحيد لكل من: النصر والاتفاق.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 3 أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ5.

ويتصدر العين الإماراتي المجموعة الأولى بـ3 نقاط، بفوزه على باختاكور في الجولة الأولى (3-0)، ويتقدم بفارق الأهداف عن أهال التركماني.