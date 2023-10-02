455 مليون ريال عوائد الأندية السعودية من الرعاة خلال 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ مجموع عوائد الأندية السعودية من الرعاة 455 مليون ريال خلال 2022، يملك نادي الهلال منها 45.8%، وفقا لتقرير TrndXco. عوائد الأندية السعودية من الرعايات 2022 الهلال (208) ملايين.

النصر (97) مليونا.

الاتحاد (86) مليونا.

الشباب (24) مليونا.

الفيصلي (6.7) ملايين.

الفتح (4.5) ملايين.

الطائي (4.4) ملايين.

الاتفاق (4.2) ملايين.

التعاون (4.1) ملايين.

الرائد (3.4) ملايين.

ضمك (2.9) مليون.

الحزم (2.5) مليون.

الفيحاء (1.7) مليون.

الباطن (1.2) مليون.

أبها (1.2) مليون.

عدد الرعاة العوائد (455) مليونا. نسبة كل فريق من الـ(455) مليون ريال الهلال 45.8%

النصر 21.5%

الاتحاد 19.1%

الشباب 5.4% أعلى الرعايات لقمصان الأندية في العالم 2022 ريال مدريد ورعاية طيران الإمارات (281) مليون ريال.

باريس سان جيرمان ورعاية أكور للفنادق (262) مليون ريال.

برشلونة ورعاية سبوتيفاي الموسيقى (228) مليون ريال.

السيتي ورعاية طيران الاتحاد (221) مليون ريال.

المانيو ورعاية تيم فيور (221) مليون ريال.

أرسنال وطيران الإمارات (191) مليون ريال. أكثر اللاعبين العالميين عوائد للإعلانات 2022 كريستيانو (510) ملايين ريال.

ميسي (487) مليون ريال.

مبابي (450) مليون ريال. الشركات العالمية الأعلى قيمة 2022 نايك (527) مليون دولار.

أديداس (331) مليون دولار.

طيران الإمارات (290) مليون دولار.

ريد بول (198) مليون دولار.

بوما (157) مليون دولار. أكثر المنصات التي تحقق ربحا بالرياضة خلال 2022 انستقرام 5.4 مليارات.

تويتر 1.4 مليار.

يوتيوب 626 مليونا. أنواع الرعايات الأكثر تأثيرا على الجمهور: اللاعبون المحترفون 26%

الأندية الرياضية 24%

روابط المشجعين 20%

الملاعب 20%

رعاية البطولات 19%

المدربون 18%

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