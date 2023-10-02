شكرا لقرائتكم خبر أزمة مالية تحرم برشلونة من تسجيل البرازيلي روكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني طلبت من المدير الرياضي الجديد للنادي الكتالوني، ديكو، السفر إلى البرازيل، للتحقق من إصابة اللاعب البرازيلي فيتور روكي، لتسجيله في يناير.

ورغم التوقيع معه بالفعل في يوليو، على عقد حتى 2031، مقابل 30 مليون يورو أساسية و31 مليون أخرى متغيرات، لكن سيتعين على البارسا الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، كي يستطيع تقييده في يناير المقبل.

وكان فيتور قد تعرض للإصابة في 22 سبتمبر الماضي، أثناء مباراة فريقه بارانينسي أمام إنترناسيونال في أربطة الكاحل الأيمن، إذ يغيب اللاعب عن المستطيل الأخضر لـ3 أشهر، وهو نبأ سيئ للغاية بالنسبة للبلوغرانا.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو « الإسبانية، فإن الإدارة الكتالونية ستقوم بإرسال ديكو إلى البرازيل كي يلتقي بالمهاجم الواعد البالغ من العمر 18 عاما، وثاني هدافي الدوري البرازيلي بـ11 هدفا خلال 22 مباراة، وستكون هذه الزيارة بالتزامن مع التوقف الدولي الذي يبدأ في التاسع من الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي لبرشلونة يريد رؤية اللاعب ومؤازرته ومعرفة مدى إصابته، ومعرفة رأي الأطباء في فريقه الحالي، وكذلك إبلاغ اللاعب بحقيقة الوضع المالي للبارسا قبل تقييده في يناير؛ خاصة أن ديكو يتبنى بشدة فكرة ضم روكي في غضون شهور، وهي خطوة تحظى بموافقة مدرب الفريق الأول في برشلونة؛ تشافي هيرنانديز.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن ديكو التقى في الأيام الأخيرة مع أمين الصندوق في النادي، فيران أوليفيه، لمحاولة إيجاد حل لقدوم روكي في يناير، وأخبره بأن مفتاح جلب روكي هو سداد الصندوق الألماني لالتزامه المقدر بـ40 مليون يورو، في صفقة بيع جزء من أسهم استديوهات برشلونة.

وحسب إحصاء جديد لموقع «صوفا سكور» المتخصص في بيانات اللاعبين، فإن روكي هو اللاعب الأفضل في العالم بين أقرانه ممن هم في عمر الـ20 عاما أو أقل من ناحية الإسهام في تسجيل وصناعة الأهداف منذ مطلع العام الحالي 2023، إذ أسهم اللاعب خلال العام الجاري في تسجيل 28 هدفا، حيث هز الشباك 20 مرة، إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.