شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لجنة الحكام قررت إيقاف أمين عمر والقلاوى وأحمد جمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، خلال برنامجه ملعب أون المذاع على قناة أون تايم سبورت 1، أن لجنة الحكام برئاسة البرتغالى بيريرا، قامت بإيقاف الثلاثى أمين عمر وحمادة القلاوى وأحمد جمال، ومنعهم من إسناد مباريات في الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، نظرا للأخطاء التى وقعوا فيها فى إدارة المباريات الأخيرة.

يذكر أن أمين عمر قام بإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب وحمادة القلاوى المصرى البورسعيدى وفاركو وأحمد جمال مباراة إنبى وطلائع الجيش.

وعلى جانب آخر، استبعدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، 5 حكام درجة أولى من إدارة مباريات الجولة الثالثة من دورى نايل، بعد رسوبهم في اختبارات كوبر للياقة البدنية أمس، وهم: حسام عزب وخالد جمال الغندور ومحمد الحنفي ومحمد الصباحي ومحمود عاشور.

وفشل الحكام الخمسة في اختبارات اللياقة البدنية التي جرت أمس، حيث تعرض بعضهم للإصابة أثناء الجري القصير قبل الجري مسافات طويلة ما أثر على اجتيازهم الاختبار، بأحد الملاعب في القاهرة.

الاختبارات شهدت نجاح أربعة حكام تجاوزا اختبار اللياقة البدنية بنجاح، هم: محمد يوسف ونادر قمر الدولة وسيد شعبان ووليد عبد الرازق، وتحدد لجنة الحكام اختبارات لياقة بدنية جديدة ستجرى بعد 40 يومًا للحكام الراسبين في اختبارات اللياقة البدنية، لكن قد يتم تحديد موعد قبل ذلك لأن الحكام مرشحين لإدارة مباريات في الدورى الممتاز.

وطلب البرتغالي فيتور بيريرا تقييمًا شهريًا لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

ووضع البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، نظامًا أسبوعيًا لتقييم الحكام فى كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز.