شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 2 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 2/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها، الزمالك لـ"الخليج 365": لم نتلقَ خطابات رسمية بخصوص غرامة حمدى النقاز، وتصنيف الكاف يضع الزمالك وفيوتشر فى مواجهة محتملة بالكونفدرالية.

الزمالك لـ"الخليج 365": لم نتلقَ خطابات رسمية بخصوص غرامة حمدى النقاز

كشف عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن أن النادى لم يصله أى خطابات تتضمن قرارات رسمية سواء من لجنة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أو أي جهة أخرى بشأن توقيع غرامة قدرها 160 ألف دولار على حمدى النقاز لاعب الفريق السابق لصالح القلعة البيضاء.

أوسوريو يدرس استمرار عواد فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الأهلى

يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، استمرار محمد عواد فى حراسة عرين الفريق الأبيض، بمواجهة البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، خاصة بعد عودته للمشاركة فى مواجهة أرتا سولار، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

أوسوريو يحدد برنامج تأهيل خاصا لرباعى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى

يحدد الجهاز الفنى، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، برنامج خاصا لتأهيل رباعى الفريق عمرو السيسى وعبد الله جمعة وحسام بيسو وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، قبل مواجهة البنك الأهلى.

زيزو وجابر يخوضان تدريبات إضافية استعدادًا لمباريات الزمالك المقبلة.. صور

خاض الثنائى أحمد سيد زيزو وعمر جابر لاعبا فريق الزمالك تدريبات إضافية قبل مواجهة البنك الأهلى فى دورى نايل، بعد تأهل الفريق إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بالتغلب على أرتا سولار برباعية.

تصنيف الكاف يضع الزمالك وفيوتشر فى مواجهة محتملة بالكونفدرالية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامة القرعة الخاصة بها يوم 6 أكتوبر الجارى بدولة جنوب أفريقيا.

إصابة مصطفى شكرى لاعب الزمالك بقطع فى غضروف الركبة

تأكد إصابة مصطفى شكري، لاعب نادي الزمالك الصاعد، بقطع جزئى فى غضروف الركبة، خلال تدريبات الفريق الفترة الماضية، بعد الفحوصات التى خضع لها.

مدحت عبد الهادى: محمود علاء لم يعتذر.. وزيزو رفض عرضا خياليا للاستمرار مع الزمالك

تحدث مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك، عن واقعة محمود علاء لاعب الفريق التي حدثت في الأيام الماضية، مؤكدا أن أي لاعب في مصر يتمنى ارتداء قميص نادي الزمالك، قائلاً: "لولا غلق القيد وأزمات الزمالك في الفترة الأخيرة لكانت الأمور تغيرت مع بعض اللاعبين وقائمة الفريق".

أوباما ماركة مسجلة إنقاذ فى الزمالك.. فيديو