شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: أهداف مباراة سينجيدا بصمة فورموسينيو.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر كمال، لاعب مودرن فيوتشر، أن فريقه خاض مباراة سينجيدا التنزاني بأكثر من سيناريو تحسبا لأي ظروف وسيناريو المباراة كان طبيعيا، وعلى اللاعبين أن يكون لديهم تمسك ويقين بالمكسب.

وقال عمر كمال، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأهداف التي سجلناها في مباراة سينجيدا كلها بصمة البرتغالي ريماردو فورموسينيو المدير الفني، والجميع توقع تراجع مستوى فيوتشر في الموسم الحالي بعد رحيل عدد من اللاعبين".

وأضاف كمال: "اللاعبون الراحلون لاعبون مميزون ولكن الفريق لا يزال يضم لاعبين مميزين مثل غنام محمد ومحمود رزق وعلي الفيل، والجميع يجتهد، ولم نضع في ذهننا من رحل، ووفقنا في بدايتنا بالموسم الحالي حيث فزنا في أول مباراتين وعبور دور الـ32 بالكونفدرالية".

وعن أكثر لاعب افتقده من الراحلين عن فيوتشر، رد عمر كمال: "أكثر لاعب أفتقده هو مهند لاشين؛ لأنه عشرة عمر منذ اللعب سويا في صفوف الأسيوطي".

وتابع: "لا أعلم أي شيء عن مفاوضات المصري، وأبلغوني قبل بداية الموسم أن المصري يرغب في ضمي، وقلت أنا ملتزم بعقد مع فيوتشر ومتبقي عام في عقدي والإدارة لن تتخلي عني إلا في حالة تلقي عرض أفضل".

وعن تطورات مفاوضات الزمالك، قال: "لا أعرف ما حدث بخصوص هذه المفاوضات، ولكن ما حدث في مفاوضات الأهلي سواء في يناير الماضي أو قبل انطلاق الموسم الحالي، أن الموضوع تم غلقه بعد تعرضي للإصابة وسفري إلى قطر لتلقي العلاج، ولم يتحدث معي أحد، وتم فتح الموضوع في يناير الماضي وزمن بعدها لم يتم فتحه مجددا".

واختتم عمر كمال تصريحلته قائلا: "أنا كعمر عندما يصلني عرض ليس أنا من يفكر فيه، وكيلي يشرح له المزايا، ولكن والدي يكون له دور كبير، وهو من يختار كل شيء ويرى الأفضل والأنسب لي كلعب ومن الناحية المادية أيضا، ولو كانت الماديات لا فرق بينها وبين اللعب أختار اللعب، وأنا أختار اللعب لأنه يجلب أشاء كثيرة، وأتوقع أن يتواجد فيوتشر في المربع الذهبي للموسم الحالي".