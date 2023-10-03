شكرا لقرائتكم خبر عن «القوس والسهم» يختتم مشاركته في «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

واصلت منتخباتنا الوطنية مشاركتها في غمار النسخة ال19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وتشارك فيها الإمارات ب20 رياضة فردية وجماعية من خلال 140 رياضياً بواقع 102 لاعبين و38 لاعبة.

واختتم منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية ال19 بمسابقة القوس المركب للفرق بتقديم مستوى مميز وأداءً متقدم، محققاً نتيجة متقاربة مع نظيره الهندي حيث خسر منتخبنا بفارق 8 نقاط بنتيجة 159-151، كما خسر كذلك محمد مبارك لاعب منتخبنا الوطني بفارق نقطة واحدة من نظيره الكويتي بدر الشلاحي بنتيجة 138- 137 بمسابقة القوس المركب الفردي بدور ال32.

وفازت السريلانكية ويجسينج كاروناراتني على لاعبة منتخبنا الوطني للقوس والسهم جومانة النجار بنتيجة 135-127 بدور ال32، كما خسرت آمنة العوضي في ذات المسابقة ونفس الدور من نظيرتها الكازاخستانية زيكسينيبوفا بنتيجة 142-139، وخسر عبد الله الكتبي من اللاعب الماليزي محمد ظريف بنتيجة 6-2، وتغلبت باي سون لاعبة ميانمار على لاعبتنا عائشة آل علي بنتيجة 6-5، وخسرت كذلك حصة العوضي مع لاعبة بنجلاديش شيمو سيما بنتيجة 6-0.

وأعربت جومانة النجار لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم عن سعادتها بالتأهل والمنافسة بالأدوار الإقصائية، وقالت إنها تتمنى أن تترجم جهودها في هذه الدورة بتحقيق ميدالية وتشريف رياضة الإمارات في المحافل المقبلة، موضحة أن المنافسات قوية نظراً لمشاركة العديد من الأبطال الأولمبيين وأن هناك فروقات فنية كبيرة بين لاعبينا ونظرائهم الآسيويين.

وأكدت لاعبة منتخبنا الوطني أنها تطمح في إحدى بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من بوابة البطولة الآسيوية المقررة في تايلاند نوفمبر المقبل.

وأوضحت آمنة العوضي لاعبة منتخبنا الوطني للقوس والسهم أن المنافسة في دورة الألعاب الآسيوية قوية في ظل وجود العديد من الأبطال العالميين، مشيرة إلى أن الاحتكاك معهم مفيد لكسب الخبرة وتطوير الأداء.

وخسر منتخبنا الوطني للشطرنج في منافسات الجولة الرابعة من منتخب منغوليا بمسابقة الفرق بنتيجة 3.5-0.5، كما يستكمل منتخبنا الوطني للشطرنج الجولة الخامسة بمسابقة الفرق الثلاثاء بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال.

واحتلت الإمارات المركز الخامس عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم العاشر برصيد 6 ميداليات ملونة في المركز ال21 بالجدول، وعززت البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً عقب حصد 5 ذهبيات وفضية و4 برونزيات بإجمالي 10 ميداليات جاء جميعها في ألعاب القوى محتلة المركز ال10، وواصلت الصين الدولة المستضيفة هيمنتها على جدول الميداليات بإجمالي 260 ميدالية بواقع 142 ذهبية و78 فضية و40 برونزية، وصعدت اليابان إلى المركز الثاني بإجمالي 121 ميدالية بواقع 33 ذهبية و43 فضية و45 برونزية، فيما احتلت كوريا الجنوبية المركز الثالث بإجمالي 132 ميدالية بواقع 31 ذهبية و39 فضية و 62 برونزية.

وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الثلاثاء منافسات الفردي لسباق الطريق ضد الساعة للسيدات لمسافة 18 كم، إذ تدخل اللاعبة السباق لمحاولة حصد المزيد من النقاط في مشوارها للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكان حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية يرافقه مهند سليمان النقبي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وفارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، تابعوا جانباً من منافسات منتخبنا الوطني للقوس والسهم ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، حيث تم التحدث مع اللاعبين واللاعبات والتأكيد على قيمة وأهمية ما يقومون به في مسيرة تمثيل الوطن بالدورات والمحافل الرياضية الخارجية.